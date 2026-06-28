Будущее нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора по-прежнему остается предметом активных обсуждений на трансферном рынке.

Как сообщает ElNacional.cat, повышенный интерес к бразильскому форварду проявляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». После ярких выступлений игрока на чемпионате мира английский клуб готовит предложение в размере 120 миллионов евро.

Парижане, в свою очередь, рассчитывают пойти другим путем — дождаться окончания действующего контракта Винисиуса с «Реалом» и подписать его в статусе свободного агента летом 2027 года.

Напомним, летом «Реал» назначил нового главного тренера, пригласив на этот пост Жозе Моуринью.