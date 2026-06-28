Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал возвращение нападающего Маркуса Рашфорда в расположение английской команды.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

«У меня потрясающие отношения с Маркусом, и у нас было много замечательных моментов за эти годы. Я знаю, каким прекрасным игроком он может быть. Уверен, это зависит от клуба и от Маркуса — они должны прийти к взаимному согласию. Конечно, мы хотим, чтобы он вернулся, был счастлив и уверен в себе. Это должно быть правильно как для него самого, так и для клуба, но все знают, каким великим игроком Маркус может стать, за какой бы клуб он ни выступал в следующем сезоне», — приводит слова Магуайра журналист Стивен Раилстон.

По итогам своего выступления в Ла Лиге нападающий продемонстрировал высокую результативность, записав на свой счет восемь забитых мячей и девять голевых передач в 32 матчах.