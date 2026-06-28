Включение футболистов в этот список подчеркивает их вклад в успехи своих сборных, среди которых особое внимание приковано к действующему чемпиону мира — сборной Аргентины, завоевавшей титул в 2022 году после драматичной победы над Францией в серии пенальти (3:3, 4:2 пен.).

Аналитический портал Opta опубликовал символическую сборную лучших футболистов по результатам групповой стадии завершившегося группового этапа чемпионата мира 2026 года.

1.86

Прогнозы•Сегодня 22:00 ЮАР — Канада. Прогноз и ставка Выйдет ли Канада в 1/8 финала ЧМ-2026?

Футбол• Сегодня 08:41 Моменты ЧМ: ничья Португалии, очередной гол Месси и безумие Австрии с Алжиром

Футбол• Сегодня 07:07 Алжир — Австрия: онлайн, прямая трансляция матча ЧМ-2026

Футбол• Сегодня 07:00 Иордания — Аргентина: онлайн, прямая трансляция матча ЧМ-2026

Футбол• Сегодня 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 28-29 июня: превью матча

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 03:13 Успех Кабо-Верде на ЧМ-2026 — победа для всех фанатов футбола

Футбол• Вчера 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 27-28 июня: превью матчей

Футбол• Вчера 13:12 Эго-зависимые: почему Месси и Роналду не могут просто взять и остановиться

Футбол• Вчера 17:44 Прыжок веры: Ибрагимович, Суарес, Обамеянг и еще семь звезд, которые перешли в клубы без ЛЧ

Футбол• Вчера 03:28 Полный набор: Почему «Сити» потратил так много на Андерсона

Выбор читателей

Футбол• 22/06/2026 14:49 Трансферный дайджест. 16 — 22 июня

Футбол• 19/06/2026 21:23 Нарасхват: Батраков, Сперцян и еще 7 топ-игроков, кто летом 2026 года покинет РПЛ

Футбол• 24/06/2026 15:49 Навязчивая идея: почему «Локомотив» три года гнался за Коваленко

Футбол• 22/06/2026 21:17 Лионель Месси: невероятно, но всё так же хорош, как всегда

Футбол• 24/06/2026 02:09 «Атлетико» в ярости, «Барса» ждёт: что происходит вокруг Альвареса

Самое интересное

Футбол• 28/05/2026 10:47 Замкнутый круг: почему лучшие игроки АПЛ больше не уезжают за границу

Футбол• 27/05/2026 22:55 Хроника исторического шага: Как Бразилия позвала Анчелотти

Футбол• 25/05/2026 19:44 Гвардиола или Фергюсон: кто лучший тренер АПЛ?

Футбол• 22/05/2026 20:29 Приход Марески рискует подорвать династию «Манчестер Сити»