Аналитический портал Opta опубликовал символическую сборную лучших футболистов по результатам групповой стадии завершившегося группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Вратарь: Возинья (Кабо-Верде).
Защитники: Марвен Сеная (Гана), Пау Кубарси (Испания), Диней Боржеш (Кабо-Верде), Кэито Накамура (Япония).
Полузащитники: Уэстон Маккенни (США), Педро Вите (Эквадор).
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Винисиус Жуниор (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанн (Норвегия).
Включение футболистов в этот список подчеркивает их вклад в успехи своих сборных, среди которых особое внимание приковано к действующему чемпиону мира — сборной Аргентины, завоевавшей титул в 2022 году после драматичной победы над Францией в серии пенальти (3:3, 4:2 пен.).