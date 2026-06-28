Полузащитник Лука Модрич ответил на вопрос о возможных переговорах с главным тренером «Реала» Жозе Моуринью.

Лука Модрич globallookpress.com

«Звал ли меня Моуринью? Нет, нет (смеётся). Как всегда хочу пожелать ему удачи! Он просто великолепен, один из лучших. У меня особое отношение к Жозе», — приводит слова Модрича журналист Альберто Перейро на своей странице в социальной сети.

Напомним, что хорватский полузащитник выступал за «Реал» с 2012 по 2025 год, шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоевывал Кубок Испании.

В минувшем сезоне Модрич провел за «Милан» 34 матча в рамках Серии А, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.