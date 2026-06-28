Лионель Месси отреагировал на победу Аргентины над Иорданией (3:1) на ЧМ-2026, опубликовав пост в соцсетях.

Лионель Месси globallookpress.com

«Еще одна победа в завершении группового этапа. Мы продолжаем вместе...» — написал Месси.

39-летний капитан аргентинцев возглавляет бомбардирскую гонку турнира, забив шесть мячей в трех турах. Кроме того, по ходу текущего мундиаля Месси установил исторический рекорд, став лучшим голеадором в истории чемпионатов мира с 19 голами в активе.

Выиграв группу J с максимальными 9 очками, сборная Аргентины вышла в 1/16 финала, где встретится с Кабо-Верде. Иордания завершила выступление на ЧМ, не набрав очков после трех поражений подряд.