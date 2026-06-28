Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейрош публично раскритиковал решение ФИФА об увеличении числа участников чемпионата мира до 48 национальных команд вместо привычных 32 сборных.

Карлуш Кейрош globallookpress.com

«Я убежден, что по-настоящему огромную ценность имеет только то, что редко. Боюсь, что такое количество команд, попадающих на чемпионат мира, может превратить турнир в заурядное соревнование. Ценность чемпионата мира в том, что быть его участником — редкая привилегия. Это мое мнение. Сегодня в футболе главенствуют деньги. Посмотрим, что будет дальше», — приводит ESPN слова Кейроша.

Несмотря на критику со стороны наставника, ганская команда сумела набрать 4 очка на групповой стадии и пробиться в стадию плей-офф с третьего места в квартете L, где теперь 4 июля поборется за выход в следующую стадию в матче 1/16 финала против Колумбии.