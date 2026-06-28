Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейрош публично раскритиковал решение ФИФА об увеличении числа участников чемпионата мира до 48 национальных команд вместо привычных 32 сборных.
«Я убежден, что по-настоящему огромную ценность имеет только то, что редко. Боюсь, что такое количество команд, попадающих на чемпионат мира, может превратить турнир в заурядное соревнование. Ценность чемпионата мира в том, что быть его участником — редкая привилегия. Это мое мнение. Сегодня в футболе главенствуют деньги. Посмотрим, что будет дальше», — приводит ESPN слова Кейроша.
Несмотря на критику со стороны наставника, ганская команда сумела набрать 4 очка на групповой стадии и пробиться в стадию плей-офф с третьего места в квартете L, где теперь 4 июля поборется за выход в следующую стадию в матче 1/16 финала против Колумбии.