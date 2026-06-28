Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер сравнил полузащитника национальной команды Джуда Беллингема с легендарным капитаном «трёх львов» Стивеном Джеррардом.

Джейми Каррагер globallookpress.com

«Каждый раз, когда я смотрю на Беллингема, я вспоминаю Джеррарда. Он не просто управляет игрой, он меняет её. Именно такие футболисты появляются в самые важные моменты.

Джуд живёт ради возможности забить тот самый гол или сделать передачу, которую будут вспоминать многие годы», — цитирует Каррагера The Telegraph.

На ЧМ-2026 Беллингем продолжает оставаться одним из ключевых игроков сборной Англии. Полузащитник уже помог команде Томаса Тухеля выйти в плей-офф турнира, где в 1/16 финала англичане встретятся со сборной ДР Конго.