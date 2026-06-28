Защитник сборной Канады Альфонсо Дэвис высказался о пропущенных матчах групповой стадии чемпионата мира — 2026, в которых его команда была вынуждена обходиться без своего ключевого лидера.

Альфонсо Дэвис globallookpress.com

«Единственное, чего ты хочешь в такой ситуации — это играть в футбол, это то, чем я действительно увлечен. Во время просмотра первого матча мне очень хотелось выйти на поле. Перед третьей игрой я подошел к главному тренеру Джесси Маршу и спросил, могу ли я сыграть хотя бы несколько минут. Он мог бы сказать: "Да, давай выпустим тебя". Но он заботится о футболистах как о людях и объяснил, что я еще не прошел все этапы восстановления для возвращения на поле. Это было тяжело услышать… как и тяжело смотреть эти три матча», — приводит слова Дэвиса официальный сайт ФИФА.

Национальная команда Канады вела борьбу в квартете B, начав турнир с ничьей против Боснии и Герцеговины (1:1), после чего последовала разгромная победа над Катаром (6:0) и минимальное поражение от Швейцарии (1:2).

Несмотря на кадровые проблемы и отсутствие Дэвиса на поле, канадская сборная сумела набрать 4 очка, заняла второе место в группе и успешно квалифицировалась в исторический для себя раунд 1/16 финала мирового первенства, где сыграет против ЮАР.