Бывший тренер сборной России Александр Тарханов высказался о выходе сборной Эквадора на ЧМ-2026.

Педро Вите (сборная Эквадора по футболу) globallookpress.com

«Эквадор по делу оказался в плей‑офф, они хорошо играли. Мне понравилось, как они выглядели в матче с Германией. Они больше сидят в обороне, их расчет только на контратаку. Зрелище футбольного здесь нет, но зато есть качество.

Могут ли они пройти еще одну стадию плей‑офф? Тут уже смотря, кто попадется», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Эквадор набрал четыре очка и впервые с 2006-го года вышел в плей‑офф турнира, заняв третье место в группе Е.