Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер сообщил о продуктивном ходе переговоров по поводу пролонгации своего соглашения с клубом. При этом 29-летний австрийский хавбек отметил, что сейчас полностью сфокусирован на играх за национальную сборную Австрии на чемпионате мира.

Конрад Лаймер globallookpress.com

«Это еще неофициально. Я сосредоточен на "здесь и сейчас", и надеюсь, что мы останемся здесь, в США, на очень долгое время. Но это определенно идет по очень хорошему пути. Это хорошее соответствие», — цитирует Лаймера Bayern & Germany.

Действующий контракт футболиста с немецким грандом истекает летом 2027 года. Напомним, Лаймер защищает цвета «Баварии» с 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник являлся игроком основы, приняв участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и 12 результативными передачами.