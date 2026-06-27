Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился ожиданиями о предстоящем матче с национальной командой ДР Конго на ЧМ-2026.

Фабио Каннаваро globallookpress.com

«ДР Конго — сильная команда. У них опытные и очень атлетичные игроки. Этот матч нам больше по силам. Когда была жеребьевка группового этапа, я знал, что нам придётся нелегко со сборными Колумбии и Португалии, но теперь мы собираемся сыграть матч, который нам наиболее доступен», — приводит слова Каннаваро пресс-служба ФИФА.

Игра состоится 28 июня на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, начало — в 02:30 по мск.