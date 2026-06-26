Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес оценил выступление своего аргентинского одноклубника Лионеля Месси на ЧМ-2026.

Лионель Месси globallookpress.com

Уругваец отметил, что хорошо знаком с физическим состоянием Месси, поскольку регулярно тренировался с ним в клубе, и подчеркнул, что капитан сборной Аргентины подошёл к турниру в отличной форме.

«Я тренировался с Месси и знаю, насколько хорошо он подготовился к чемпионату мира. Многие говорили, что он уже постарел, но у Лионеля по-прежнему есть огромное желание побеждать и оставаться лучшим. Последний матч с австрийцами стал ещё одним доказательством этого. Он не забил пенальти, но не опустил руки, продолжил бороться и в итоге оформил дубль», — заявил Суарес Mundo Deportivo,

По итогам двух матчей группового этапа Месси записал на свой счёт пять голов. Сборная Аргентины одержала две победы с сухим счётом и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ.