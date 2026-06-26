Полузащитник Дани Себальос покинул мадридский «Реал». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Дани Себальос globallookpress.com

«Реал Мадрид и Даниэль Себальос по взаимному согласию решили завершить его игровую карьеру в нашем клубе.

Дани Себальос являлся игроком "Реала" с 2017 года, в один из самых успешных периодов в истории клуба. За семь сезонов, проведённых в составе первой команды, он сыграл 215 матчей и завоевал 16 титулов: три Кубка европейских чемпионов, четыре трофея клубного чемпионата мира, три Суперкубка европейских чемпионов, два чемпионских титула Испании, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.

"Реал" Мадрид благодарит Даниеля Себальоса за его преданность и усердную работу во время выступления за клуб и желает ему и его семье всего наилучшего на новом этапе их жизни. "Реал" Мадрид был и всегда будет его домом», — сказано в сообщении клуба.

В минувшем сезоне Себальос провел за «Реал» 16 матчей в рамках Примеры и не отметился результативными действиями.