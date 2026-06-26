Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри рассказал о своих отношениях с партнёром по клубу и национальной команде Гави.

Хавбек отметил, что их дружба сочетает в себе как сильные эмоции, так и постоянное соперничество на тренировках.

«Гави — это одновременно моя поддержка и моя головная боль. Иногда мне хочется его ударить, а иногда я безумно его люблю», — приводит слова Педри Managing Barca.

В ближайшем матче ЧМ-2026 сборная Испании встретится с Уругваем в рамках заключительного тура группового этапа. Игра начнётся в 03:00 мск.

Перед последним туром «красная фурия» занимает первое место в группе, имея четыре очка в активе. Испанцы опережают Уругвай и Кабо-Верде на два балла, а Саудовскую Аравию — на три.