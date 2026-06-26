Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков оценил игру сборной Франции на чемпионате мира 2026-го года.

Александр Кержаков globallookpress.com

«Сейчас самыми мощными на чемпионате мира являются французы.

Сложно судить о фаворитах турнира. Когда пройдёт 1/16 финала, отсеются некоторые сборные, и будут матчи на вылет. Можно будет что-то говорить, а сейчас сложно рассуждать», — сказал Кержаков Чемпионату.

Сборная Франции уже обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2026. Национальная команда занимает 1-е место в группе I с 6-ю очками в активе после двух туров.

Матч между сборными Норвегии и Франции в рамках 3-го тура группового этапа мундиаля стартовал в 22:00 мск. После 6-и минут игрового времени номинальные гости ведут в счете — 1:0.