.. Razdel world-cup-2026 frateam france norteam Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче Норвегии и Франции на ЧМ-2026.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Когда результат ни на что не влияет, то можно показывать красивый футбол для болельщиков и для себя. Я думаю, что команды продемонстрируют хорошую игру. Французы, конечно, фавориты, но случиться может всякое. Германия тоже была фаворитом в матче против Эквадора, но проиграла. Однако думаю, что у французов побольше шансов», — цитирует Булыкина « Спорт-Экспресс ».

Матч Норвегия — Франция состоится сегодня, 26 июня, и начнется в 22:00 мск.