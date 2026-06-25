Знаменитый японский нападающий Кадзуеси Миура не собирается сидеть с внуками у камина и проведёт ещё минимум один сезон в профессиональном футболе.

Кадзуеси Миура globallookpress.com

«Йокогама», выступающая в третьем дивизионе, объявила о продлении соглашения с 59‑летним форвардом ещё на один сезон. За неё он играет с 2025 года, а новый сезон станет для Миуры уже 42‑м в профессиональной карьере.

За свою карьеру нападающий дважды выигрывал чемпионат Японии, а в составе японской сборной становился победителем Кубка Азии в 1992 году. Также он известен по игре за «Палмейрас», «Коритибу», «Сантос» и «Дженоа».