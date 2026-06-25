Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас с большой долей вероятности продолжит выступать за испанский клуб. Несмотря на то что официальные переговоры по новому соглашению пока не стартовали, обе стороны заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве.

Браим Диас globallookpress.com

По информации журналиста Рубена Мартина, позиция футболиста и руководства «сливочных» полностью совпадает. Диас хочет остаться в Мадриде, а клуб рассчитывает сохранить игрока в составе. Таким образом, подписание нового контракта выглядит лишь вопросом времени.

Марокканский хавбек перебрался в «Реал» в 2019 году из «Манчестер Сити» за 17 миллионов евро. Его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2027 года.

В сезоне-2025/26 Браим Диас оставался важным игроком ротации мадридской команды. Полузащитник провёл 42 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и девятью результативными передачами.