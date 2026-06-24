«Тоттенхэм» планирует подписать новый контракт с вратарем Антонином Кински, сообщает The Athletic.

Антонин Кински globallookpress.com

По информации источника, лондонский клуб намерен зафиксировать его статус первого номера команды и поощрить за вклад в сохранение прописки в АПЛ в минувшем сезоне.

Чешский вратарь выходил в стартовом составе во всех семи матчах под руководством Роберто Де Дзерби в концовке минувшего сезона-2025/2026.

Кински перешёл в английский клуб из пражской «Славии» в январе 2025 года, и его текущее соглашение рассчитано ещё на пять лет.