Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн намерен продолжить выступления за немецкий клуб и готов подписать новое соглашение.

Гарри Кейн globallookpress.com

Как сообщает издание Bild, 32-летний форвард рассматривает вариант продления контракта с чемпионами Германии, однако окончательное решение будет принято уже после завершения чемпионата мира — 2026. Сейчас Кейн полностью сосредоточен на выступлении за национальную команду и не хочет отвлекаться на клубные вопросы.

Текущее соглашение английского нападающего с «Баварией» рассчитано до июня 2027 года. При этом руководство мюнхенцев заинтересовано в том, чтобы сохранить одного из главных лидеров команды на более длительный срок.

В прошлом сезоне Кейн провёл 31 матч в чемпионате Германии, отметившись 36 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Англичанин выступает за «Баварию» с 2023 года, когда перебрался в Мюнхен из лондонского «Тоттенхэма».