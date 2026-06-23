Экс-защитник «Челси» Джон Терри остался разочарован тем, что ему не дали возможность возглавить «Челси» после увольнения Энцо Марески.

Тогда руководство синих решило доверить управление командой Калуму Макфарлейну.

«Никогда не думал, что смогу стать главным тренером "Челси". Но когда тренер уволен, и "Челси" ищет временного тренера, не было никого более квалифицированного, чем я, хоть в академии, хоть на базе основной команды. Даже на одну или две игры. Никто не был так предан "Челси", как я.

Считаю ли я, что заслуживаю должность тренера "Челси" на долгосрочную перспективу? Нет. Потому что "Челси" намного больше меня. Если я хочу добиться этого, мне нужно пройти свой путь, чтобы получить работу в "Челси", — цитирует Терри Daily Mail.