Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал гол Усмана Дембеле в матче второго тура ЧМ-2026 года против Ирака.

Усман Дембеле globallookpress.com

После уверенной победы французов со счетом 3:0 лидер команды отметил важность забитого мяча для своего партнера и подчеркнул, что вся сборная старалась помочь Дембеле обрести уверенность.

«Мы все хотели, чтобы Усман забил. Нам было важно помочь ему раскрыться. Он слишком важен для нашей команды», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

Успех позволил французской сборной набрать шесть очков после двух туров и досрочно обеспечить себе выход в плей-офф чемпионата мира. При этом команда продолжает борьбу за первое место в группе.

В заключительном туре группового этапа сборная Франции встретится с Норвегией.