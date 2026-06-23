Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался про работу арбитров на ЧМ-2026.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Все говорят, что Месси нужно было показывать красную карточку, но во время игры я вообще этого не заметил. Момент с Мбаппе не видел. Но впечатления от судейства у меня хорошие.

Судейство отличное. Не свистят мини-толчки, удары, особенно в штрафной. Уверен, если бы такое было в чемпионате России — посмотрели бы видеоповторы, сделали скриншоты, поставили пенальти, а после говорили бы, что все правильно. Такого на чемпионате мира нет. Удивляет, что практически нет попаданий мяча в руки, не возникает спорных эпизодов. Может, футболисты технически правильно выступают. Но сам факт — таких моментов нет.

Работа арбитров на чемпионате мира чуть ли не эталонная. Нашим судьям, посмотрев матчи турнира, стоит взять это в качестве примера и действовать в том же духе», — цитирует Аршавина «СЭ».