Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде попал в сферу интересов испанской «Севильи» в летнее трансферное окно.

Манфред Угальде globallookpress.com

По информации VamosMiSevillaFC, агент костариканского форварда Курт Морсинк активно работает над поиском вариантов продолжения карьеры для своего клиента и предлагает игрока различным европейским клубам. Одним из потенциальных претендентов на футболиста стала «Севилья».

Однако осуществлению трансфера могут помешать финансовые условия сделки. Руководство «Спартака» не намерено расставаться с Угальде по сниженной цене и рассчитывает получить за игрока сумму, близкую к его рыночной стоимости. Красно-белые стремятся компенсировать значительную часть средств, потраченных на приобретение нападающего у «Твенте» за 13 миллионов евро.

При этом интерес московского клуба к центральному защитнику «Севильи» Кике Саласу может создать почву для переговоров между сторонами. Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за испанского футболиста около 10 миллионов евро.

По данным источника, спортивный директор андалусийского клуба Хосе Игнасио Наварро не готов отпускать Саласа на невыгодных условиях, однако допускает возможность включения Угальде в потенциальную сделку. В таком случае стороны могут обсудить обмен игроков с дополнительной финансовой компенсацией.

На данный момент переговоры находятся на ранней стадии.