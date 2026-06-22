Российский тренер Юрий Семин оценил перспективы сборной Аргентины на нынешнем мундиале. Команда является действующим чемпионом мира по футболу.

«Аргентина один из главных претендент на победу в турнире. Там собраны отличные игроки из топ-чемпионатов. А Месси безусловный лидер этой команды.

Уверен, что он еще не один гол забьет на этом чемпионате мира. Он великий игрок, который не нуждается в рекомендациях», — сказал Семин «СЭ».

Во втором туре Аргентину ждет встреча с Австрией. На данный момент в активе команды Лионеля Скалони три набранных очка.