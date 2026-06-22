Экс-нападающий Уэйн Руни заявил, что он доволен игрой форварда сборной Испании Ламина Ямаля.

Уэйн Руни
Уэйн Руни globallookpress.com

Ранее Ямаль забил свой первый гол на чемпионатах мира, поразив ворота Саудовской Аравии (4:0),

«Я его просто обожаю, он заставляет меня улыбаться. Он получает удовольствие от игры, испытывает наслаждение от самого процесса.

В сборной Испании много молодых игроков, и он вселяет в них уверенность. Они выиграли Евро с ним в составе, когда ему было 16 лет. Теперь он повзрослел — звучит невероятно, учитывая, что сейчас ему 18. Но он вселяет в каждого игрока команды веру, что они могут выиграть этот чемпионат мира.

Такое качество — помогать другим игрокам чувствовать себя более комфортно — это нечто невероятное для 18-летнего парня. Он постоянно возвращается назад и помогает команде в обороне. Это влияет на всю команду.

Игроки смотрят на него и думают: "У нас есть суперзвезда, отрабатывающая сзади". Это значит, что и все остальные должны делать то же самое, нравится им это или нет», –цитирует Руни Goal.