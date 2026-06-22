Экс-нападающий Уэйн Руни заявил, что он доволен игрой форварда сборной Испании Ламина Ямаля.

Уэйн Руни globallookpress.com

Ранее Ямаль забил свой первый гол на чемпионатах мира, поразив ворота Саудовской Аравии (4:0),

«Я его просто обожаю, он заставляет меня улыбаться. Он получает удовольствие от игры, испытывает наслаждение от самого процесса.

В сборной Испании много молодых игроков, и он вселяет в них уверенность. Они выиграли Евро с ним в составе, когда ему было 16 лет. Теперь он повзрослел — звучит невероятно, учитывая, что сейчас ему 18. Но он вселяет в каждого игрока команды веру, что они могут выиграть этот чемпионат мира.

Такое качество — помогать другим игрокам чувствовать себя более комфортно — это нечто невероятное для 18-летнего парня. Он постоянно возвращается назад и помогает команде в обороне. Это влияет на всю команду.

Игроки смотрят на него и думают: "У нас есть суперзвезда, отрабатывающая сзади". Это значит, что и все остальные должны делать то же самое, нравится им это или нет», –цитирует Руни Goal.