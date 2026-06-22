Сборная Новой Зеландии потерпела поражение от команды Египта (1:3) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет на 15-й минуте открыли новозеландцы. С углового последовал навес в центр штрафной Египта, где Финна Сёрмана никто не закрыл, выпрыгнул он выше всех, мощно пробил головой и отправил мяч в сетку.
На 58-й минуте сборная Египта провела позиционную атаку, с правого фланга последовал навес от Хани в район 11-метровой отметки, где Мостафа Зико пробил под перекладину, а мяч рикошетом от рук Крокомба влетел в сетку.
На 67-й минуте Мохамед Салах на правом фланге отыгрался в «стенку» с Зико, ворвался в штрафную и точно пробил в дальний нижний угол.
А на 82-й минуте, Салах с углового выполнил навес на ближнюю штангу, где Трезеге в падении головой отправил мяч в ворота Новой Зеландии.
Результат матча
После этого матча Египет с 4 очками возглавил группу Е, у команд Бельгии и Ирана по 2 очка, а у сборной Новой Зеландии — 1 балл.
В 3-м туре сборная Египта сыграет с Ираном, а новозеландцы встретятся с Бельгией. Оба матча пройдут 27 июня.