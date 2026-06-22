Сборная Новой Зеландии потерпела поражение от команды Египта (1:3) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Новая Зеландия — Египет
Новая Зеландия — Египет globallookpress.com

Счет на 15-й минуте открыли новозеландцы. С углового последовал навес в центр штрафной Египта, где Финна Сёрмана никто не закрыл, выпрыгнул он выше всех, мощно пробил головой и отправил мяч в сетку.

На 58-й минуте сборная Египта провела позиционную атаку, с правого фланга последовал навес от Хани в район 11-метровой отметки, где Мостафа Зико пробил под перекладину, а мяч рикошетом от рук Крокомба влетел в сетку.

На 67-й минуте Мохамед Салах на правом фланге отыгрался в «стенку» с Зико, ворвался в штрафную и точно пробил в дальний нижний угол.

А на 82-й минуте, Салах с углового выполнил навес на ближнюю штангу, где Трезеге в падении головой отправил мяч в ворота Новой Зеландии.

Результат матча

Новая ЗеландияВеллингтонНовая Зеландия1:3ЕгипетЕгипетКаир
1:0 Финн Сёрман 15' 1:1 Мохамед Салах 67' 1:2 Трезеге Махмуд 82'
Новая Зеландия:  Макс Крокомб,  Финн Сёрман,  Майкл Боксолл,  Либерато Кэкачей (Джесси Рандалл 76'),  Тим Пэйн (Тайлер Биндон 85'),  Джо Белл,  Марко Стаменич,  Каллум Вилльям Маккоуотт (Бен Олд 66'),  Сарпит Сингх (Райан Томас 76'),  Элайджа Джаст (Фрэнсис Де Врис 85'),  Крис Вуд
Египет:  Мостафа Шобейр,  Ахмед Абул-Фетух,  Яссер Ибрагим,  Мохамед Хани,  Эмам Ашур (Хоссам Абдельмагид 85'),  Мохамед Салах (Зизо 85'),  Моханад Лашин,  Марван Аттия,  Хамди Фати (Рами Рабиа 41'),  Омар Мармуш (Трезеге Махмуд 76'),  Мостафа Зико
Жёлтые карточки:  Сарпит Сингх 20',  Каллум Вилльям Маккоуотт 34'  —  Моханад Лашин 17'

После этого матча Египет с 4 очками возглавил группу Е, у команд Бельгии и Ирана по 2 очка, а у сборной Новой Зеландии — 1 балл.

В 3-м туре сборная Египта сыграет с Ираном, а новозеландцы встретятся с Бельгией. Оба матча пройдут 27 июня.