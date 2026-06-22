Сборная Новой Зеландии потерпела поражение от команды Египта (1:3) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Новая Зеландия — Египет globallookpress.com

Счет на 15-й минуте открыли новозеландцы. С углового последовал навес в центр штрафной Египта, где Финна Сёрмана никто не закрыл, выпрыгнул он выше всех, мощно пробил головой и отправил мяч в сетку.

На 58-й минуте сборная Египта провела позиционную атаку, с правого фланга последовал навес от Хани в район 11-метровой отметки, где Мостафа Зико пробил под перекладину, а мяч рикошетом от рук Крокомба влетел в сетку.

На 67-й минуте Мохамед Салах на правом фланге отыгрался в «стенку» с Зико, ворвался в штрафную и точно пробил в дальний нижний угол.

А на 82-й минуте, Салах с углового выполнил навес на ближнюю штангу, где Трезеге в падении головой отправил мяч в ворота Новой Зеландии.

Результат матча Новая Зеландия Веллингтон 1:3 Египет Каир 1:0 Финн Сёрман 15' 1:1 Мохамед Салах 67' 1:2 Трезеге Махмуд 82' Новая Зеландия: Макс Крокомб, Финн Сёрман, Майкл Боксолл, Либерато Кэкачей ( Джесси Рандалл 76' ), Тим Пэйн ( Тайлер Биндон 85' ), Джо Белл, Марко Стаменич, Каллум Вилльям Маккоуотт ( Бен Олд 66' ), Сарпит Сингх ( Райан Томас 76' ), Элайджа Джаст ( Фрэнсис Де Врис 85' ), Крис Вуд Египет: Мостафа Шобейр, Ахмед Абул-Фетух, Яссер Ибрагим, Мохамед Хани, Эмам Ашур ( Хоссам Абдельмагид 85' ), Мохамед Салах ( Зизо 85' ), Моханад Лашин, Марван Аттия, Хамди Фати ( Рами Рабиа 41' ), Омар Мармуш ( Трезеге Махмуд 76' ), Мостафа Зико Жёлтые карточки: Сарпит Сингх 20', Каллум Вилльям Маккоуотт 34' — Моханад Лашин 17'

Статистика матча 5 Удары в створ 7 3 Удары мимо 6 44 Владение мячом 56 4 Угловые удары 3 3 Офсайды 0 14 Фолы 8

После этого матча Египет с 4 очками возглавил группу Е, у команд Бельгии и Ирана по 2 очка, а у сборной Новой Зеландии — 1 балл.

В 3-м туре сборная Египта сыграет с Ираном, а новозеландцы встретятся с Бельгией. Оба матча пройдут 27 июня.