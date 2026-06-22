Центральный полузащитник Максим Мухин подписал контракт с «Ростовом» на три года после ухода из ЦСКА.

Максим Мухин fc-rostov.ru

«Приветствуем Максима Мухина в "Ростове"! Футбольный клуб "Ростов" заключил контракт с 24-летним российским полузащитником. Отметим, что за свою карьеру Максим играл за ведущие московские клубы. За основную команду "Локомотива" он провёл 15 матчей. Стал обладателем Кубка в сезоне-2020/2021.

Далее перешёл в ЦСКА, где провёл 70 встреч, отметился тремя голами и четырьмя голевыми передачами. Дважды выигрывал Кубок России в этой команде (сезон-2022/2023, сезон-2024/2025), а также становился серебряным (сезон-2022/2023) и бронзовым (сезон-2024/2025) призёром чемпионата России. Весь прошлый сезон провёл в аренде в ФК "Сочи", отметился голом в ворота московского "Динамо". Муха, добро пожаловать в Ростов», — сказано в сообщении пресс-службы «Ростова».

Сегодня, 22 июня, стало известно о том, что 24-летний Мухин разорвал контракт с ЦСКА, которому принадлежал с 2021 года по обоюдному согласию.