Московский ЦСКА объявил об уходе из клуба центрального полузащитника Максима Мухина.

Максим Мухин globallookpress.com

«Муха, спасибо за годы, проведенные в нашем клубе, и удачи в дальнейшей карьере! И как бы сказал сам Макс: "Ну че, свидимся!", — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Контракт с 24‑летним игроком расторгнут по обоюдному согласию.

Мухин пополнил состав ЦСКА в 2021 году, перебравшись из "Локомотива", но за всё это время из‑за серьёзной травмы сыграл за армейцев 70 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 ассиста. Вторую часть этого сезона экс-полузащитник сборной России провёл на правах аренды в "Сочи".