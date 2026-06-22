Экс-форвард «Андерлехта» Дмитрий Булыкин высказался о выступлении сборной Бельгии на ЧМ-2026.

Сборная Бельгии globallookpress.com

«Сборная Бельгии разочаровывала, хорошие футболисты играют по всему миру, но сборная выступает плохо каждый раз. И от них всегда многого ждут, но пока все на том же месте. Удивительно, как бельгийцы каждый раз не могут оправдать свой уровень», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Бельгийцы после двух туров занимают третье место в своей группе, набрав два очка. Европейцы находятся ниже набравших столько же баллов иранцев по количеству забитых мячей