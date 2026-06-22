Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о продлении контракта с главным тренером команды Андреем Талалаевым на фоне слухов об интересе к наставнику со стороны других клубов РПЛ.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Хорошо, что такие слухи появляются. Это говорит о медийности "Балтики". Значит сотрудники клуба вызывают интерес… На сегодняшний день Андрей Викторович — главный тренер нашей команды. Никаких официальных предложений по нему не поступало. Вопрос о возможном продлении его контракта, конечно, обсуждается», — цитирует Измайлова «Советский спорт».

Действующий контракт Талалаева с клубом рассчитан до лета 2027-го года. В минувшем сезоне «Балтика» заняла шестое место в РПЛ, что является лучшим результатом калининградского клуба в высшем дивизионе российского футбола.