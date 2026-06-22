Экс-футболист Андрей Аршавин оценил игру сборной Бельгии на ЧМ-2026.

Андрей Аршавин globallookpress.com

Ранее команды дважды сыграла вничью — сначала с Египтом (1:1), а потом с Ираном (0:0). Впереди у бельгийцев встреча с Новой Зеландией. Матч пройдет 27 июня.

«Сборная Бельгии — крепкая команда. Главной звездой можно назвать вратаря Тибо Куртуа. У команды есть игроки хорошего качества, но нет изюминки.

Думаю, что они могут попортить кровь, обыграть более титулованную команду в нашем привычном понимании, но нет надежды на то, что они будут претендовать на полуфинал или финал», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».