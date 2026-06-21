Как сообщает портал Caught Offside, «Манчестер Юнайтед» видит во фланговом нападающем «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилле потенциальную замену вингеру Маркусу Рашфорду. Однако манкунианцев может отпугнуть ценник на голландского игрока, составляющий 57,5 миллиона евро.

Крисенсио Саммервилл globallookpress.com

Ситуацией готов воспользоваться французский «ПСЖ», который также активно включается в борьбу за Саммервилла. Парижский гранд уже разрабатывает стартовое предложение в размере около 50 миллионов евро. Более того, боссы «ПСЖ» рассматривают вариант двойной сделки: они нацелены приобрести еще и португальского полузащитника «молотобойцев» Матеуша Фернандеша.

В прошедшем игровом сезоне Саммервилл отыграл за лондонский клуб 34 встречи во всех официальных турнирах, забив семь мячей и отдав пять голевых пасов. Сроки его текущего контракта с «Вест Хэмом» истекают только летом 2029 года.