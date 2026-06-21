Главный тренер туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти лично поддержал полузащитника сборной Турции Кенана Йылдыза после досрочного вылета его национальной команды с чемпионата мира 2026 года. Об этом информирует итальянское издание Tuttosport.

Лучанно Спалетти globallookpress.com

По сведениям источника, Спаллетти связался с Йылдызом по телефону, чтобы подбодрить молодого футболиста в непростой эмоциональный момент. Наставник порекомендовал игроку на время полностью абстрагироваться от футбола, провести отпуск в кругу близких людей и сфокусироваться на полноценном физическом и ментальном восстановлении перед стартом предсезонной подготовки.

Для турецкой сборной этот мундиаль стал историческим, ведь команда пробилась на чемпионат мира впервые за последние 24 года. Однако сборная потерпела сухие поражения от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1) и лишилась теоретических шансов на попадание в плей-офф еще до начала заключительного тура групповой стадии.