Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о возможном переезде российских футболистов в Европу.

Владимир Слишкович globallookpress.com

«Сейчас всем российским игрокам важно найти возможность попробовать сыграть в Европе, чтобы находиться в лучших чемпионатах и соперничать с лучшими футболистами мира. Так россияне смогут развиваться.

Сейчас 100% есть игроки, которые готовы играть в Англии, Франции, Италии, Германии или Испании, но есть разница: играть в "Милане" или в "Лечче", в "Реале" или "Хетафе".

Для меня самый готовый к Европе российский игрок, который должен туда поехать, — Тюкавин. Да, он сразу не способен заиграть в большой команде, но Константин, например, может провести хороший сезон в "Фиорентине" или "Болонье", а потом его пригласят в топ-команды.

Российские команды не играют в еврокубках, поэтому делать трансферы в Европу сложно. Если ты себя покажешь против лучших команд, тогда сильнейшие клубы могут тебя купить, но без этого очень тяжело. Не знаю, сколько "Динамо" просит за Тюкавина — 20 или 25 миллионов евро, но какая команда готова дать такие деньги за игрока, которого мы никогда не видели в Лиге чемпионов. Не говорю, что у Константина нет качеств играть там, просто сложно попасть туда. Брать россиян сейчас огромный риск для команд», — цитирует Слишковича Sport24.

Ранее была информация, что в услугах Алексея Батракова из «Локомотива» и Матвея Кисляка из ЦСКА заинтересован « ПСЖ ».