Одна из главных звёзд сборной Бразилии Рафинья рискует пропустить остаток чемпионата мира из‑за серьёзной травмы.

Как сообщает испанский журналист Хави Эрнандес Наварро, у вингера «Барселоны» случился рецидив травмы подколенного сухожилия.

Это произошло в конце первого тайма в матче 2‑го тура против Гаити (3:0). Рафинья в том эпизоде сел на газон, попросил замену и покинул поле только при помощи медицинского штаба.

Сейчас Бразилия имеет 4 очка в группе C и в заключительном туре сыграет с Шотландией, матч пройдёт 25 июня.