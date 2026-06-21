Форвард махачкалинского «Динамо» и национальной команды Туниса Хазем Мастури жестко высказался о необходимости тотальной перестройки игрового стиля сборной после досрочного завершения борьбы на чемпионате мира 2026 года.

Хазем Мастури globallookpress.com

«Мне нечего сказать. Тунисский футбол нуждается в кардинальной реформе. Начиная с предсезонного сбора в Табарке многое пошло не так», — цитирует Мастури Tounes El Khadra.

Накануне, в субботу, тунисская команда безвольно уступила сборной Японии во втором туре группового этапа со счетом 0:4. Учитывая стартовое разгромное поражение от шведов (1:5), сборная Туниса досрочно потеряла любые математические шансы на выход в плей-офф мирового первенства.