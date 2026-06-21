Центральный полузащитник «Аталанты» и сборной Бразилии Эдерсон сообщил, что его переход в «Манчестер Юнайтед» находится на финальном этапе.

«Нужно немного подождать. Сейчас я просто наслаждаюсь моментом. Конечно, переход почти завершён. Это замечательный опыт, и нужно наслаждаться им в полной мере», — цитирует футболиста Sky Sports.

По данным источника, сумма сделки составит 45 млн евро, а 26‑летний хавбек подпишет контракт на 5 лет.

В этом сезоне Эдерсон сыграл за бергамасков 41 матч, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста. Сейчас он находится в составе «Селесао» на чемпионате мира 2026 года.