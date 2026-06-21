Итальянский «Комо» не собирается платить 60 млн евро за аргентинского полузащитника Нико Паса, информирует влиятельный Джанлука Ди Марцио.

Нико Пас globallookpress.com

21‑летний аргентинец принадлежит «Комо», но имеет контракт об обратном выкупе для «Реала» за 8 млн евро. Летом 2024 года итальянцы подписали Паса на таких условиях за 5 млн евро. Сейчас же хавбек оценивается на портале Transfermarkt в €80 млн.

«Сливочные» сейчас предлагали «Комо» подписать Паса за 60 млн евро и оставить для себя клаузулу в размере 80 млн евро. В итоге «Реал» намерен выкупить игрока за 9 млн евро, а дальше будет решать, перепродать или оставить у себя.

В минувшем сезоне Нико Пас сыграл за «Комо» 40 матчей, забил 13 голов и сделал 8 ассистов. Сейчас полузащитник находится в расположении сборной Аргентины на ЧМ‑2026.