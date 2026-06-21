Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о ситуации с травмированными в армейском клубе.

Эдуард Безуглов globallookpress.com

«Мойзес приехал из Бразилии в хорошем настроении, в хорошей форме. Проходит сейчас УМО. Думаю, что первый сбор он будет работать с незначительными ограничениями, но со второго сбора, мы надеемся, начнёт тренироваться в общей группе.

Игорь Владимирович Акинфеев продолжает восстановление с хорошей динамикой. Понятно, что сбор он будет проводить с командой, но пока индивидуально. Вас и болельщиков мы своевременно будем оповещать о динамике его состояния», — цитирует Безуглова «Матч ТВ».

Сегодня, 21 июня, игроки ЦСКА проходят медосмотр перед началом тренировочных сборов. Мойзес и Акинфеев пропустили концовку прошлого сезона. Напомним, что новый сезон откроется матчем между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок России 18 июля в Нижнем Новгороде.