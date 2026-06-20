Нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде может покинуть английский клуб уже в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Марк Брус.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

По информации источника, руководство «сорок» готово рассмотреть предложения по 24-летнему форварду. Интерес к немецкому футболисту проявляют сразу несколько известных европейских клубов, включая дортмундскую «Боруссию», мадридский «Атлетико» и «Астон Виллу».

Отмечается, что «Ньюкасл» рассчитывает получить за игрока около 65 миллионов евро.

Вольтемаде провёл насыщенный сезон в составе команды Эдди Хау. Во всех турнирах форвард принял участие в 51 матче, записав на свой счёт 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Ожидается, что переговоры по будущему игрока активизируются в ближайшие недели.