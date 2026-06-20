Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о новичках команды — Арсене Адамове и Эральде Максути.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Адамов уже должен был адаптироваться не к "Ахмату", а к нашей работе. В первые дни после отпуска ему нужно было войти в ритм. Некоторые нюансы еще до его подписания мы с ним обсуждали, а в процессе работы он на процентов 13–15 уже прибавил. Арсен на правильно пути, главное теперь — этот его прогресс развить. Адамов мало играл в большом клубе, и это могло сказаться на его тонусе. Других вопросов к его работе у нас нет. Теперь ему нужно подстроиться под нашу команду и тактику.

Максути забил в контрольном матче, но, при всем уважении к проявившим себя игрокам "Космоса", уровень сопротивления для Эральда будет расти. То, что Максути показывал в Албании, мы увидели здесь: забил, заработал пенальти и штрафной, с котором мы забили, выигрывал верховые единоборства. Но он так же первые дни только втягивался в работу. Команда приняла Максути хорошо, тем более с ним его соотечественник Цаке. Эральд — парень скромный, спортсменистый, но ему, как и всем, нужно работать и дальше», — приводит слова Черчесова клубная пресс-служба.

Напомним, что прошлый сезон РПЛ «Ахмат» завершил на девятой строчке в турнирной таблице.