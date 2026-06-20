Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен усилить атакующую линию команды и рассматривает возможность приобретения французского вингера Майкла Олисе.

Майкл Олисе globallookpress.com

Как сообщает Mundo Deportivo, босс «сливочных» рассчитывает, что соотечественники футболиста — Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени — смогут убедить Олисе продолжить карьеру именно в Мадриде. В клубе надеются использовать хорошие отношения игроков сборной Франции, чтобы склонить 23-летнего полузащитника к переходу.

Ранее появлялась информация, что «Реал» готов предложить за звезду мюнхенской «Баварии» около 220 миллионов евро. Однако немецкий клуб пока не собирается расставаться с одним из своих ключевых исполнителей и не спешит рассматривать варианты продажи.

В прошедшем сезоне Олисе стал одним из главных открытий Бундеслиги. Француз провёл за «Баварию» 32 матча в чемпионате Германии, отметившись 15 голами и 19 результативными передачами.