Форвард туринского «Ювентуса» Лоис Опенда летом может покинуть клуб.

Лоис Опенда globallookpress.com

По данным авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, на 26‑летнего бельгийца положил глаз французский «Лион» и намерен сделать официальное предложение о трансфере.

Также на Опенда претендуют «Айнтрахт», «Монако» и «Ноттингем Форест».

За «Ювентус» нападающий играет с лета 2025 года и не смог пробиться в основу клуба. Всего в этом сезоне бельгиец провёл 37 матчей и забил всего 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает Опенда в € 25 млн. Также он играл в составе «РБ Лейпциг», «Ланса», «Витесса» и «Брюгге».