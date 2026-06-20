Камерунский вингер Муми Нгамале покидает московское «Динамо», сообщает Sport24.

Муми Нгамале globallookpress.com

Руководство столичного клуба так и не сумело достичь компромисса с 31-летним футболистом в ходе переговоров о новом трудовом соглашении. Действующий контракт полузащитника, который защищал цвета бело-голубых с 2022 года, официально истекает уже в июне, и на текущий момент игрок отсутствует в расположении российской команды.

Напомним, что в минувшем сезоне Нгамале являлся одним из игроков обоймы «Динамо», успев провести 29 матчей во всех турнирах и записать на свой счет шесть забитых мячей.