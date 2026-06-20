Туринский «Ювентус» нацелился на усиление атакующей линии за счет английской Премьер-лиги и проявляет активный интерес к 27-летнему нападающему «Манчестер Сити» Омару Мармушу, сообщает авторитетное издание La Stampa.
В данный момент боссы итальянского гранда прощупывают почву на предмет возможной аренды египетского форварда в текущее трансферное окно, причем его кандидатуру лично одобряет главный тренер «бьянконери» Лучано Спаллетти.
В прошедшем сезоне-2025/2026 Мармуш отыграл за команду Хосепа Гвардиолы 36 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и тремя ассистами, однако туринский клуб параллельно держит в шорт-листе еще два альтернативных варианта — Рандаля Коло Муани и Александра Серлота.