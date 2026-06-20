«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Челси» по урегулированию ситуации вокруг Энцо Марески, сообщает The Guardian.

Энцо Мареска globallookpress.com

Руководство лондонского клуба заняло жесткую позицию и требует от «горожан» солидную финансовую компенсацию, сумма которой может превысить 10 миллионов фунтов стерлингов. Более того, боссы «синих» утверждают, что имеют веские основания для подачи официальной жалобы в руководство АПЛ.

В «Челси» убеждены, что манчестерский клуб пошел на нарушение регламента, установив незаконный контакт с итальянским специалистом за спиной лондонцев, когда тот еще официально занимал пост главного тренера команды.