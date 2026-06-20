Известный российский игрок и тренер Игорь Корнеев поделился впечатлениями после матчей второго тура в группе С с участием Бразилии и Марокко.

Игорь Корнеев globallookpress.com

«Анчелотти давно определился с составом сборной Бразилии. Но с Марокко сопротивление было более серьёзное. Бразилии не свойственна малая реализация, теперь же она начинает просыпаться. Матч с Гаити может дать некий толчок. Единственная озабоченность Анчелотти — травма Рафиньи.

Марокканец Сайбари будет играть в "Баварии", где серьёзная конкуренция. Но это суперигрок, ртутный: хорошо движется без мяча, похож на Суареса. В матче с Шотландией на поле была одна команда. Шотландия — скучнейшая. Марокканцы могут попасть в четвертьфинал», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Во втором туре Бразилия разгромила Гаити (3:0), а Марокко разобралась с Шотландией (1:0). Обе сборные имеют по 4 очка и лидируют в своём квартете.