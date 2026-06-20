Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао назвал цели команды на новый сезон.

Франсис Кахигао globallookpress.com

«Могу сказать следующее. Мы будем бороться за победу. В России только два трофея: чемпионат и кубок. Поскольку в еврокубках не играем, ничего другого нет.

Суперкубок, да, но он — следствие победы в кубке или лиге. Это один матч. Да. Для меня очевидно, что мы будем бороться за победу», — сказал Кахигао в подкасте на YouTube‑канале красно‑белых.

В минувшем сезоне команда Хуана Карлоса Карседо стала четвёртой в РПЛ и выиграла Кубок России. Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт 18 июля в рамках Суперкубка России против «Зенита». Он пройдёт в Нижнем Новгороде.