Молодой нападающий сборной Бразилии Эндрик обратился к болельщикам после победы команды над Гаити в матче группового этапа чемпионата мира-2026.

Форвард поблагодарил фанатов за поддержку и подчеркнул, что каждый игрок национальной команды готов полностью выкладываться ради результата.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку. В этой сборной находятся только те футболисты, которые готовы оставлять на поле все силы и делать всё возможное ради победы», — заявил Эндрик в интервью LFF.

Сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти после двух туров чемпионата мира-2026 набрала четыре очка. В заключительной встрече группового этапа пятикратные чемпионы мира сыграют против Шотландии.